الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة أطلقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، بعد أن دوت صفارات الإنذار في بعض بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة.



وجاء في بيان عسكري: "عقب دوي صفارات الإنذار بسبب تسلّل طائرة معادية قبل قليل في المجتمعات القريبة من قطاع غزة، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي بنجاح طائرة بدون طيار أُطلقت من اليمن".