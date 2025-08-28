الاتحاد الأوروبي يستدعي مبعوث روسيا بعد تضرر مقر بعثته في الضربات على كييف

أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس استدعاء مبعوث موسكو بعد تضرر مقر بعثة التكتل جراء ضربات روسية على كييف ليل الأربعاء الخميس.



وأفادت كالاس على منصة إكس بأنها تحدثت الى أفراد البعثة، وأكدت أن "عزمهم على مواصلة دعم أوكرانيا يمنحنا القوة. لا يجب أن تكون أي بعثة دبلوماسية هدفا".



وأضافت: "ردا على ذلك، سنستدعي المبعوث الروسي في بروكسل".