فون دير لايين: الضربات على كييف تظهر أن روسيا لن يثنيها شيء عن "ترهيب" أوكرانيا

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الضربات الروسية على كييف ليل الأربعاء الخميس، والتي أسفرت عن مقتل 14 شخصا وألحقت أضرارا بمقر بعثة التكتل، تظهر أن موسكو لن يثنيها شيء عن "ترهيب" أوكرانيا.



وقالت فون دير لايين للصحافيين إن الهجوم "كان الأكثر حصدا للأرواح في العاصمة منذ تموز... هو أيضا اعتداء على بعثتنا"، مضيفة أنه "يظهر أن الكرملين لن يثنيه شيء عن ترهيب أوكرانيا والقتل الأعمى للمدنيين، الرجال، النساء والأطفال، وحتى استهداف الاتحاد الأوروبي".