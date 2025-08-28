الكرملين: روسيا تبقى مهتمة بمحادثات السلام لكنها ستواصل ضرباتها في أوكرانيا

أعلنت روسيا أنها لا تزال "مهتمة" بمحادثات السلام لكنها ستواصل شنّ ضربات على أوكرانيا، وذلك بعد هجوم جوي قالت السلطات إنه أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل في كييف.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن "القوات المسلحة الروسية تؤدي مهماتها تواصل ضرب الأهداف العسكرية" والمنشآت المرتبطة بها.

وأضاف: "في الوقت عينه، تبقى روسيا مهتمة بمواصلة عملية التفاوض. الهدف هو تحقيق أهدافنا بالوسائل السياسية والدبلوماسية".