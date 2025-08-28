حريق غابة الشريعة بالجزائر تحت السيطرة وإجلاء 36 عائلة

اعلنت الحماية المدنية الجزائرية الخميس السيطرة على حريق غابة الشريعة بالبليدة الذي نشب ليل الثلاثاء الاربعاء، من دون تسجيل اي اصابات بين أفراد 36 عائلة تم إجلاؤها.



وأكدت الحماية المدنية في بيان ان "حريق الشريعة تحت السيطرة التامة" وان مروحياتها "تدخلت لدعم الفرق البرية من اجل معالجة و تبريد بعض النقاط التي يصعب الوصول إليها" بعد ان ساهمت ثماني طائرات في إخماد الحرائق



ومن جهته أكد ابراهيم اوشان والي ولاية البليدة، على بعد 60 كلم جنوب غرب الجزائر، في تصريح لوسائل الاعلام " أن 36 عائلة تم إجلاؤها كإجراء احترازي ولم يتم تسجيل اي اصابات".



الحرائق شائعة في الصيف في شمال الجزائر المغطى بالغابات، ولكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة المرتبطة بتغير المناخ.