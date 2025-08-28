البيت الأبيض: ترامب "ليس سعيدا" لكنه "لم يفاجأ" بالضربات الروسية على كييف

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم يكن سعيدا" بالضربات الروسية القاتلة على العاصمة الأوكرانية لكنه لم يفاجأ بها، ودعا "الجانبين" إلى إنهاء الحرب.



وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحافيين "لم يكن ترامب سعيدا بهذه الأنباء، لكنه لم يفاجأ بها أيضا. البلدان في حالة حرب منذ فترة طويلة".