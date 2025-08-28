روسيا لا ترى "أي أساس قانوني" لإعادة فرض العقوبات على ايران

أعلن نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أن باريس ولندن وبرلين لا تستند إلى "أي أساس قانوني" لتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على ايران على خلفية برنامجها النووي.



وقال دميتري بوليانسكي لصحافيين: "نرى أن هذا القرار الذي اتخذته دول أوروبية ليس له أي أساس قانوني بتاتا لأنهم (الأوروبيون) لم ينفذوا بحسن نية القرار 2231" الذي يحكم الاتفاق النووي المبرم عام 2015.



وأضاف: "نعتقد أن قرار الدول الأوروبية الثلاث لا يمكن ولا ينبغي أن يؤدي إلى أي عواقب قانونية أو إجرائية"، منددا بـ"تصعيد".



وتابع: "هذا يُظهر أن الدول الغربية لا تعرف معنى الدبلوماسية (...) يهمها فقط ابتزاز الدول المستقلة وتهديدها وإكراهها".