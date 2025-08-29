الإعصار كاجيكي يخلّف خمسة قتلى في تايلاند

أعلنت السلطات التايلاندية الخميس أنّ انهيارات أرضية وفيضانات في شمال البلاد نجمت عن الإعصار كاجيكي أدّت إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح، في حين يُتوقّع هطول أمطار غزيرة طوال الأسبوع.



ووصل كاجيكي إلى اليابسة في فيتنام الإثنين، ممّا أجبر عشرات آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم، قبل أن يجتاح الإعصار لاوس وشمال تايلاند مصحوبا بأمطار غزيرة.



وفي تايلاند قالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها إنّ الإعصار أوقع خمسة قتلى و15 جريحا في 12 مقاطعة تقع في شمال البلاد.



ومن أكثر المقاطعات التي تضررت نان وتشيانغ راي وماي هونغ سون إذ شهدت فيضانات مفاجئة دمّرت جسورا وعزلت بلدات.