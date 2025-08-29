مقتل طيار في تحطم مقاتلة إف-16 أثناء استعدادات لعرض جوي في بولندا



تحطمت مقاتلة من طراز إف-16 تابعة لسلاح الجو البولندي الخميس أثناء قيامها باستعدادات لعرض جوي في رادوم بوسط بولندا ما أسفر عن مقتل الطيار، وفق ما أفاد ناطق باسم الحكومة.



وقال آدم سلابكا على منصة إكس "وقعت مأساة في رادوم... أثناء التحضيرات لعرض +إير شوو+ الجوي تحطمت مقاتلة من طراز إف-16. للأسف، قتل الطيار".



وأفاد بيان للجيش البولندي بأن الحادث لم يتسبب في إصابات على الأرض.



وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها وسائل الإعلام، المقاتلة وهي تقوم بمناورة بهلوانية ثم تتحطم على المدرج وتشتعل فيها النيران.