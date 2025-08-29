الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة" في وقت يستعد للسيطرة على كبرى مدن القطاع بعد نحو عامين على اندلاع الحرب.



وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي على "إكس" "ابتداء من اليوم (الجمعة) في تمام الساعة 10:00 (07:00 ت غ) لا تشمل حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة للأنشطة العسكرية منطقة مدينة غزة والتي ستعتبر منطقة قتال خطيرة"، وذلك إلى إشارة إلى الهدن التي تطبق في مناطق محددة يوميا لتسهيل توزيع المساعدات.

