الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة رفات رهينتين من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استعاد رفات رهينتين أثناء عملية في قطاع غزة.وقال الجيش في بيان إنه نفّذ عملية "تم في خلالها انتشال جثة إيلان فايس ورفات مرتبطة برهينة آخر قتل لم يتم نشر اسمه بعد، من قطاع غزة".وكان فايس قُتل واختُطف من منزله في كيبوتس بئيري، خلال هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول 2023 الذي أدى إلى اندلاع الحرب المستمرّة في قطاع غزة.