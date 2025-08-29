ماكرون يرحّب بالتمديد للقوة الأممية في جنوب لبنان

رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فجر الجمعة بتمديد مجلس الأمن الدولي مهمة قوة حفظ السلام في جنوب لبنان (اليونيفيل) حتى 2027، مشدّدا في الوقت نفسه على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من نقاط حدودية لبنانية ما زالت تحتلّها.



وقال ماكرون في منشور على منصة إكس إثر محادثات هاتفية مع كلّ من نظيره اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام "لقد أشدتُ بالقرارات الشجاعة التي اتّخذتها السلطة التنفيذية اللبنانية نحو استعادة حصرية القوة. أشجّع الحكومة اللبنانية على اعتماد الخطة التي ستُعرض على مجلس الوزراء لهذا الغرض".



وأضاف أنّ المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان، جان-إيف لودريان، "سيزور لبنان للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات على أولوياتنا بمجرد اعتمادها".



ومدّد مجلس الأمن الدولي الخميس لمرة أخيرة مهمّة اليونيفيل حتى نهاية العام المقبل تمهيدا لانسحابها سنة 2027، وسط مطالبات أميركية وإسرائيلية برحيلها بعد الحرب بين الدولة العبرية وحزب الله.