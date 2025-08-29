الأخبار
أكثر من 800 عراقي يغادرون مخيم الهول في سوريا
أخبار دولية
2025-08-29 | 09:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أكثر من 800 عراقي يغادرون مخيم الهول في سوريا
غادر أكثر من 800 عراقي مخيم الهول في شمال شرق سوريا الخميس وفق ما أفادت مسؤولة المخيم جيهان حنان وكالة فرانس برس، وهي أحدث دفعة تغادر المخيم الذي يحتجز فيه أقارب أشخاص يشتبه في ارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت حنان لوكالة فرانس برس إن عدد مغادري المخيم "اليوم يقارب 850 شخصا تقريبا"، مضيفة: "منذ بداية العام 2025 (...) غادر من المخيم قرابة 10 آلاف عراقي" في 11 رحلة باتجاه الأراضي العراقية.
وتحتجز مخيمات تشرف عليها الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا عشرات الآلاف من الأشخاص عدد كبير منهم يشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية. ويعد مخيم الهول أكبر مخيم في شمال شرق سوريا ويعيش المحتجزون فيه ظروفا قاسية.
وفيما ترفض العديد من الدول الغربية استعادة مواطنيها، أخذت بغداد زمام المبادرة من خلال تسريع عمليات الإعادة وحضّت الدول الأخرى على القيام بالمثل.
أخبار دولية
مخيم الهول
سوريا
عراقي
Learn More