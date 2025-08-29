الأخبار
روسيا: ماكرون تجاوز حدود اللياقة عندما وصف بوتين "بالغول"

أخبار دولية
2025-08-29 | 09:23
روسيا: ماكرون تجاوز حدود اللياقة عندما وصف بوتين &quot;بالغول&quot;
0min
روسيا: ماكرون تجاوز حدود اللياقة عندما وصف بوتين "بالغول"

اعتبرت روسيا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث بطريقة لا تليق برئيس دولة عندما وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "غول على أبوابنا".

وأدلى ماكرون بهذا التصريح في مقابلة الأسبوع الماضي، وكثيرا ما تنتقده روسيا بسبب دعمه لأوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لصحفيين في موسكو إن ماكرون يدلي باستمرار بتصريحات غريبة تتجاوز أحيانا حدود اللياقة حتى تحولت إلى مستوى "متدن من الإهانات".

أخبار دولية

روسيا

ماكرون

بوتين

الغول

ماكرون يرحّب بالتمديد للقوة الأممية في جنوب لبنان
ترامب "ليس سعيدا" لكنه "لم يفاجأ" بالضربات الروسية على كييف
LBCI
أخبار دولية
11:56

ماكرون: إذا لم يعقد بوتين قمة مع زيلينسكي فسيعني ذلك أنه "تلاعب" بترامب

LBCI
أخبار دولية
2025-08-17

ماكرون: بوتين يريد "استسلام" أوكرانيا وليست السلام معها

LBCI
أخبار دولية
2025-08-18

فرنسا تبدي إستياءها إزاء تصنيف روسيا "مراسلون بلا حدود" منظمة غير مرغوب فيها

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-01

"تفجيرات" خلف انهيار جسرين في روسيا قرب حدود أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
12:04

الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتدريب الجيش الأوكراني في أوكرانيا بعد وقف الحرب

LBCI
أخبار دولية
11:56

ماكرون: إذا لم يعقد بوتين قمة مع زيلينسكي فسيعني ذلك أنه "تلاعب" بترامب

LBCI
أخبار دولية
11:54

بعد قرار تركيا... حماس تطالب بـ"تصعيد الإجراءات العقابية" ضد اسرائيل

LBCI
أخبار دولية
11:52

واشنطن لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
أمن وقضاء
2025-08-25

الجيش: التحقيق مع أحد المتورطين في حادثة سلب سيارة المواطن باسكال سليمان ومقتله..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-06

في الانتخابات البلدية في زغرتا... العين على اتحاد بلديات القضاء

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-24

الإخبارية السورية: دورية إسرائيلية تضم مدرعة وسيارتين محملتين بالجنود توغلت في بلدتي بريقة وبئر عجم في ريف القنيطرة

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-11

علي فياض: "حزب الله" منفتح على أي مسار حواري داخلي تطلقه الدولة لمعالجة الملفات العالقة

LBCI
أخبار لبنان
10:57

وزير الصحة تفقد مريضَين بالغَين أجريت لهما عمليتا زرع كلى للمرة الأولى بتغطية كاملة

LBCI
أخبار لبنان
08:37

بلال عبدالله للـLBCI: التمديد لليونيفيل هو انتصار للدولة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
08:02

وقفة احتجاجية لهيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين أمام المحكمة العسكرية

LBCI
أخبار لبنان
08:00

"الصحة" تعلن بدء تطبيق تغطية صحية كاملة لعمليات زراعة الكلى لتشمل جميع المواطنين

LBCI
أمن وقضاء
07:47

عملية تسليم السلاح الفلسطيني تابع... إليكم الصورة من مدخل مخيم برج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
07:29

توم براك: الاجتماع مع بري كان بناءً وواشنطن ستقف مع الجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
07:20

في مخيم برج البراجنة... استكمال عملية تسليم السلاح الفلسطيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

LBCI
أخبار لبنان
00:34

قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
03:35

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
14:54

قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

LBCI
أمن وقضاء
08:16

بعد انتشار خبر عن حصول جريمة قتل في سن الفيل... قوى الأمن توضح

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...

LBCI
أخبار لبنان
13:23

الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
13:32

الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
15:05

مقتل شاب من فوج حرس بيروت إثر إطلاق نار في الدامور

