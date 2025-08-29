روسيا: ماكرون تجاوز حدود اللياقة عندما وصف بوتين "بالغول"

اعتبرت روسيا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث بطريقة لا تليق برئيس دولة عندما وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "غول على أبوابنا".



وأدلى ماكرون بهذا التصريح في مقابلة الأسبوع الماضي، وكثيرا ما تنتقده روسيا بسبب دعمه لأوكرانيا.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لصحفيين في موسكو إن ماكرون يدلي باستمرار بتصريحات غريبة تتجاوز أحيانا حدود اللياقة حتى تحولت إلى مستوى "متدن من الإهانات".