أوكرانيا: قصف منشأة لضخ الوقود في منطقة بريانسك الروسية

أعلن الجيش الأوكراني أنه قصف خلال الليل منشأة في منطقة بريانسك الروسية مسؤولة عن ضخ وقود الديزل لخدمة المجهود الحربي لروسيا في أوكرانيا.



وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش في بيان، بأن المحطة تقع في قرية نايتوبوفيتشي وتبلغ قدرتها على الضخ حوالي 10.5 مليون طن سنويا.