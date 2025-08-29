روسيا: مقترحات الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن تراعي مخاوفنا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أي مقترحات تتعلق بضمانات أمنية لأوكرانيا ينبغي أن تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا.



ورأت زاخاروفا أن المقترحات الغربية الحالية تهدف إلى كبح روسيا وتحويل أوكرانيا إلى "مصدر استفزازات" على حدودها، قائلة للصحفيين إن ذلك قد يزيد خطر نشوب صراع عسكري مع موسكو.