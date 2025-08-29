زيلينسكي: المحادثات حول الضمانات الأمنية يجب أن تجرى على مستوى القادة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المناقشات بين شركاء كييف بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن ترفع "بشكل عاجل" إلى مستوى القادة، ويجب أن يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيها.



ويسعى مسؤولون أوكرانيون إلى الحصول على التزامات قوية من حلفاء كييف في إطار أي اتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب مع روسيا، التي دخلت عامها الرابع.



وأشار زيلينسكي الى أنه يتوقع مواصلة المناقشات مع الزعماء الأوروبيين الأسبوع المقبل بشأن ما وصفه بالتزامات تشبه التزامات حلف شمال الأطلسي.



وقال للصحفيين في كييف: "نحتاج إلى أن تكون البنية واضحة للجميع. ثم نريد التواصل مع الرئيس ترامب خلال اجتماع... لنشرح له وجهة نظرنا".



ولفت الى أنه يرغب أيضا في أن يصادق الحلفاء على أي ضمانات أمنية عبر برلماناتهم.



وقال زيلينسكي: "نريد ضمانات أمنية ملزمة قانونا. لا نريد تكرار مذكرة بودابست" في إشارة إلى اتفاق في 1994 تنازلت فيه أوكرانيا عن ترسانتها النووية مقابل ضمانات أمنية.