ترامب يطلب من الكونغرس اقتطاع نحو خمسة مليارات دولار من المساعدات الدولية

طلب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الكونغرس الموافقة على اقتطاع بقيمة 4,9 مليارات دولار من المساعدات الدولية، وفق ما أفاد البيت الابيض، الامر الذي يزيد من احتمال شلل الدولة الفدرالية نهاية ايلول.وأوردت الرسالة التي وجهها الرئيس الاميركي الى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب ونشرها مكتب الموازنة في البيت الابيض أن الاقتطاع "يشمل برامج لوزارة الخارجية وللوكالة الاميركية للتنمية الدولية، وبرامج مساعدة دولية".وحذر الديموقراطيون اخيرا من أن أي نية للتراجع عن تمويل سبق أن وافق عليه الكونغرس، من شأنها تقويض احتمال التفاوض معهم لتجنب الشلل المالي بعد 30 ايلول.