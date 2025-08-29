بوتين وبزشكيان يناقشان البرنامج النووي الإيراني الإثنين في الصين

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين الإثنين، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أفاد الكرملين.



وقال يوري أوشاكوف المستشار الرئاسي للصحافيين: "هناك أمور كثيرة ينبغي مناقشتها، بما فيها الظروف المحيطة بالبرنامج النووي".