بوتين وبزشكيان يناقشان البرنامج النووي الإيراني الإثنين في الصين
أخبار دولية
2025-08-29 | 10:14
بوتين وبزشكيان يناقشان البرنامج النووي الإيراني الإثنين في الصين
يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين الإثنين، لمناقشة البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما أفاد الكرملين.
وقال يوري أوشاكوف المستشار الرئاسي للصحافيين: "هناك أمور كثيرة ينبغي مناقشتها، بما فيها الظروف المحيطة بالبرنامج النووي".
كذلك يناقش بوتين الحرب في أوكرانيا مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقررة في الصين الإثنين، بحسب ما أفاد الكرملين الجمعة.
وقال أوشاكوف للصحافيين إنّ "تركيا تؤدي دورا مهما في آلية (إيجاد) حل في أوكرانيا".
Learn More