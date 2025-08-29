الرئيس الروسي يزور الهند في كانون الأول

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية للهند في كانون الاول في ضوء تعزيز العلاقات بين البلدين وبعدما فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على نيودلهي لشرائها النفط الروسي.وسيلتقي بوتين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في إطار قمة إقليمية في الصين الاثنين، بحسب ما صرح المستشار في الكرملين يوري أوشاكوف لصحافيين، لافتا الى أنهما سيبحثان "التحضير لزيارة كانون الاول".