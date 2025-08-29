تركيا تغلق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية

أعلنت تركيا إغلاق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية، بحسب وزير الخارجية، فيما أوضح مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس أن القرار يطال الرحلات الإسرائيلية "الرسمية".



وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمام البرلمان التركي في كلمة نقلها التلفزيون: "لقد أغلقنا مرافئنا أمام السفن الإسرائيلية. لا نسمح للسفن التركية بالتوجه لموانئ إسرائيلية... ولا نسمح لسفن الشحن التي تحمل أسلحة وذخائر لإسرائيل بدخول مرافئنا ولا نسمح لطائراتهم بدخول مجالنا الجوي".

