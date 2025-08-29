وزير النفط الإيراني: صادراتنا النفطية لن تتوقف بسبب "العقوبات"

نقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء الإيرانية عن وزير النفط محسن باك نجاد قوله إن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات ستفرض قيودا على مبيعات النفط لكنه أشار إلى إن طهران تعلمت كيفية تجاوز هذه القيود ولن توقف صادراتها.