بعد قرار تركيا... حماس تطالب بـ"تصعيد الإجراءات العقابية" ضد اسرائيل

طالبت حركة حماس بـ"تصعيد الإجراءات العقابية" ضد إسرائيل، مشيدة بقرار تركيا إغلاق مرافئها ومجالها الجوي أمام السفن والطائرات الإسرائيلية.



وقالت الحركة في بيان: "نحث تركيا والدول العربية والإسلامية ودول العالم الحر على تصعيد الإجراءات العقابية ضد الكيان الصهيوني المجرم، وقطع العلاقات كافة معه وعزله، لإلزامه بوقف الإبادة الجماعية وتدمير قطاع غزة، ومحاسبة قادته على جرائمهم ضد الإنسانية".