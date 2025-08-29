ماكرون: إذا لم يعقد بوتين قمة مع زيلينسكي فسيعني ذلك أنه "تلاعب" بترامب

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه إذا لم يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فإن ذلك سيعني أنه "تلاعب" بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال ماكرون في خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في طولون بجنوب فرنسا، إنه إذا لم يتم عقد هذا الاجتماع الثنائي الذي "التزم به الرئيس بوتين مع الرئيس ترامب" بحلول الاثنين، "فإنني أعتقد أن هذا سيعني مجددا أن الرئيس بوتين تلاعب بالرئيس ترامب وهذا لا يمكن أن يمر بدون رد".



وأضاف: "سنتحدث مع الرئيس ترامب" في نهاية هذا الأسبوع و"إذا خلصنا الأسبوع المقبل، بعد أشهر من الوعود التي لم يتم الوفاء بها، الى أن هذا ليس هو الحال، فسندعو بوضوح شديد إلى فرض عقوبات أولية وثانوية" على روسيا.