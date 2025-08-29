الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مادورو: "ليست هناك أيّ فرصة" لأن تغزو الولايات المتحدة فنزويلا

أخبار دولية
2025-08-28 | 23:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مادورو: &quot;ليست هناك أيّ فرصة&quot; لأن تغزو الولايات المتحدة فنزويلا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مادورو: "ليست هناك أيّ فرصة" لأن تغزو الولايات المتحدة فنزويلا

اعتبر الرئيس نيكولاس مادورو الخميس أنّه "ليست هناك أيّ فرصة" لأن تغزو الولايات المتّحدة فنزويلا، وذلك بعد نشر واشنطن خمس سفن حربية في البحر الكاريبي بدعوى مكافحة تهريب المخدّرات.
     
وقال مادورو "ليست هناك أيّ فرصة لدخولهم فنزويلا"، مؤكّدا أنّ بلاده مستعدّة للدفاع "عن السلام وعن سيادتها ووحدة أراضيها".
     
وأضاف في خطاب أمام وحدات من الجيش أنّ "لا العقوبات نجحت، ولا الحصار، ولا الحرب النفسية، ولا التطويق. لم ينجحوا ولن ينجحوا".
     
ويحذّر مادورو دوما من أنّ الولايات المتّحدة تسعى لغزو بلاده بهدف الإطاحة به و"تغيير النظام".
     
لكنّ الولايات المتّحدة لم تهدّد يوما بغزو فنزويلا.

أخبار دولية

"ليست

فرصة"

الولايات

المتحدة

فنزويلا

LBCI التالي
البرازيل تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ردا على رسوم ترامب الجمركية الإضافية
إطلاق 33 عسكريا كولومبيا احتُجزوا في منطقة تسيطر عليها حركة متمردة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-22

مادورو يندد بنشر الولايات المتحدة سفنا حربية قبالة سواحل فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
2025-07-01

فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بـ"خطف" 18 طفلا من أبناء مهاجرين مرحلين

LBCI
أخبار دولية
2025-06-06

مادورو يدعو ترامب إلى عدم الانصات "للأكاذيب" عن فنزويلا

LBCI
أخبار دولية
2025-08-16

ترامب: الرئيس الصيني أبلغني بأن بكين لن تغزو تايوان خلال رئاستي للولايات المتحدة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:13

الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

LBCI
أخبار دولية
04:24

روسيا تحذّر من عواقب "لا يمكن إصلاحها" لإعادة فرض العقوبات على إيران

LBCI
أخبار دولية
02:46

كايا كالاس: أمام الدول الغربية 30 يوما للتوصل إلى حل دبلوماسي لملف إيران النووي

LBCI
أخبار دولية
00:23

مقتل طيار في تحطم مقاتلة إف-16 أثناء استعدادات لعرض جوي في بولندا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-12

طوارئ الصحة: غارة الجيش الاسرائيلي على منزل في وطى الخيام أدت إلى سقوط شهيد

LBCI
أخبار لبنان
13:36

لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية

LBCI
أمن وقضاء
2025-07-15

اعتداء على الزميلة بترا أبو حيدر الحامل في شهرها الثامن..ووجوه المعتدين واضحة في فيديوهات التقطتها بنفسها

LBCI
آخر الأخبار
08:23

غسان عطالله للـLBCI: نحن مع تسليم السلاح الى الدولة بالحوار ولسنا مع نزعه بالقوة بل عبر ورقة تفاهم لبنانية - لبنانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

تسليم السلاح الفلسطيني من جنوب الليطاني بدأ والخطة ستستكمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

معرض دمشق الدولي: تظاهرة ثقافية عربية ودولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

دمشق تستقبل العالم في معرضها الدولي وتل أبيب تُشوِّش

LBCI
أخبار لبنان
13:41

رالي لبنان الدولي ينطلق في ٥ أيلول المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذا ما اكده اد غبريال للـLBCI حول الزيارة الاخيرة للموفدين الاميركيين والضمانات التي يطلبها لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:36

لبنان: اغنية من قلب جندية إيرلاندية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إسرائيل لم تُسقِط من حسابها مواصلة ضرب حزب الله في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

"انسحاب اليونيفيل مصيبة"..

LBCI
أخبار لبنان
13:29

الـLBCI من الشاشة... إلى القلب والذاكرة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
00:34

قائد الجيش يُلوّح بالاستقالة... (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
14:54

قيادة الجيش تنعي الشهيدين الملازم أول محمد إسماعيل والمعاون أول رفعت الطعيمي بانفجار مسيّرة إسرائيلية في الناقورة

LBCI
أخبار لبنان
03:35

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أمن وقضاء
08:25

الجيش: تسلّم كمية من السلاح الفلسطيني من مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي (صور)

LBCI
أمن وقضاء
04:26

الجيش: توضيح حول ما تتناوله وسائل الإعلام عن دور الجيش في المرحلة الحالية...

LBCI
أخبار لبنان
13:23

الجيش: استشهاد ضابط وعسكري أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي

LBCI
أخبار لبنان
13:32

الرئيس عون نعى شهيدي الجيش في رأس الناقورة: الجيش يدفع بالدم ثمن الاستقرار في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
08:47

مؤسّسة العلّامة المرجع السيّد فضل الله: المرجع المجدّد يتعرّض لحملة تستهدف مسيرة الوعي وندعو لوقف الانحدار ونكء الجرح

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More