مادورو: "ليست هناك أيّ فرصة" لأن تغزو الولايات المتحدة فنزويلا

اعتبر الرئيس نيكولاس مادورو الخميس أنّه "ليست هناك أيّ فرصة" لأن تغزو الولايات المتّحدة فنزويلا، وذلك بعد نشر واشنطن خمس سفن حربية في البحر الكاريبي بدعوى مكافحة تهريب المخدّرات.



وقال مادورو "ليست هناك أيّ فرصة لدخولهم فنزويلا"، مؤكّدا أنّ بلاده مستعدّة للدفاع "عن السلام وعن سيادتها ووحدة أراضيها".



وأضاف في خطاب أمام وحدات من الجيش أنّ "لا العقوبات نجحت، ولا الحصار، ولا الحرب النفسية، ولا التطويق. لم ينجحوا ولن ينجحوا".



ويحذّر مادورو دوما من أنّ الولايات المتّحدة تسعى لغزو بلاده بهدف الإطاحة به و"تغيير النظام".



لكنّ الولايات المتّحدة لم تهدّد يوما بغزو فنزويلا.