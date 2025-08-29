الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتدريب الجيش الأوكراني في أوكرانيا بعد وقف الحرب

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل مستعد لتدريب الجيش الأوكراني في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار أو اتفاق سلام يُنهي الحرب مع روسيا.وقالت أمام الصحافيين عقب اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن: "لقد دربنا أكثر من 80 ألف جندي حتى الآن، وعلينا الاستعداد لبذل المزيد. وقد يشمل ذلك نشر مدربين من الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا".ورحبت كالاس بـ"الدعم الواسع" الذي منحته دول الاتحاد لهذا التوسع في مهام الولاية الحالية لبعثة الاتحاد الاروروبي العسكرية في أوكرانيا.وأكدت كل دول الاتحاد تأييدها باستثناء المجر التي لم تُسمّها.ويسعى الأوروبيون إلى توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا بعد وقف محتمل للحرب، ويعتزم الاتحاد الأوروبي المساهمة، ولا سيما عبر تعزيز مهمته لتدريب الجنود الأوكرانيين.وتضغط أوكرانيا للحصول على ضمانات أمنية مدعومة من الغرب في إطار أي اتفاق لضمان عدم تعرّضها لهجمات روسية مجددا.وفي آب، تعهدت الولايات المتحدة بعد تردد بالمساهمة في ذلك، ولكن بدون إرسال قوات أميركية إلى الأراضي الأوكرانية.كما أكدت ضرورة أن يقدم الأوروبيون الجزء الأكبر من هذه الضمانات الأمنية لكييف.