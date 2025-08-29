حماس: الرهائن الإسرائيليون سيواجهون "ظروف المخاطرة" نفسها للمقاتلين في غزة

حذرت حركة حماس من أن الرهائن الإسرائيليين سيواجهون الأخطار نفسها التي يواجهها مقاتلوها في مناطق القتال في مدينة غزة، مع استعداد اسرائيل لشن هجوم كبير على المدينة للسيطرة عليها.



وقال المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أبو عبيدة عبر قناته على تلغرام: "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ذات ظروف المخاطرة والمعيشة، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان".