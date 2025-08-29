إسرائيل: قرار الولايات المتحدة عدم منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين "مبادرة شجاعة"

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن قرار واشنطن رفض منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أيلول، هو "مبادرة شجاعة".



وقال جدعون ساعر عبر منصة إكس: "شكرا لكم... على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل".



وأضاف: "نشكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته على هذه المبادرة الشجاعة وللوقوف مع إسرائيل مجددا".