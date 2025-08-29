لندن وباريس وبرلين تؤكد أن تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لا يزال مطروحا

أكدت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة باربرا وودوارد أن عرض بريطانيا وفرنسا وألمانيا تمديد الاتفاق النووي الإيراني وتجنب إعادة فرض عقوبات على إيران بعد 30 يوما "لا يزال مطروحا".



وقالت باربرا وودوارد لصحافيين إلى جانب نظيريها الألماني والفرنسي متحدثة باسمهما ايضا قبيل اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول هذه القضية، إنه في تموز "عرضنا على إيران تمديد آلية الزناد في حال اتخذت خطوات محددة لمعالجة أكثر مخاوفنا إلحاحا"، ولاسيما احترام الالتزامات تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسألة مخزونات اليورانيوم المخصب".



وأشارت السفيرة البريطانية إلى أن "إيران لم تُبدِ حتى الآن أي رغبة في الاستجابة" لمطالب مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، لكنها شددت على أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات "لا يعني نهاية الدبلوماسية".

وقالت وودوارد "عرضنا للتمديد ما زال مطروحا".



ودعت "إيران إلى إعادة النظر في موقفها، وقبول اتفاق قائم على عرضنا، والمساعدة في إيجاد مساحة لحل دبلوماسي طويل الأمد لهذه القضية".

