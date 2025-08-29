البيت الابيض: ترامب يواصل العمل على تنظيم اجتماع بين بوتين وزيلينسكي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال يعمل على عقد لقاء بين الزعيمين الروسي والأوكراني، وذلك بعد أن حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من خطر "تلاعب" فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي.وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته: "يواصل الرئيس ترامب وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين الروس والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب".وأضاف: "كما صرّح به العديد من قادة العالم، لم تكن هذه الحرب لتحدث لو كان الرئيس ترامب في السلطة. وليس من المصلحة القومية مواصلة التفاوض على هذه القضايا علنا".