مقتل 3 بعد إضرام متظاهرين النار في برلمان إقليمي بإندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم السبت أن ثلاثة قتلوا وأصيب خمسة آخرون بعد إضرام محتجين النار في مبنى برلمان إقليمي، وذلك خلال مظاهرات تشكل أول اختبار كبير لحكومة الرئيس برابوو سوبيانتو.



وأصدرت وكالة إدارة الكوارث بيانًا عن الأمر دون ذكر أسباب الوفيات في الحريق الذي اندلع مساء أمس الجمعة في ماكاسار عاصمة منطقة سولاويسي الجنوبية.



وذكرت وكالة أنتارا للأنباء أن القتلى يعتقد أنهم حوصروا في المبنى المحترق. وقالت وكالة إدارة الكوارث إن اثنين أصيبا نتيجة قفز أشخاص من المبنى.



واندلعت الاحتجاجات في العاصمة جاكرتا الأسبوع الماضي بسبب أجور المشرعين، وتصاعدت أمس الجمعة بعد أن صدمت مدرعة للشرطة سائق دراجة نارية ما أدى لمقتله.



وزار برابوو، الذي تولى منصبه في تشرين الأول، منزل السائق في وقت متأخر أمس الجمعة وقدم التعازي لوالديه وتعهد بالإشراف على التحقيق في مقتله.



وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع أعمال نهب وإلحاق أضرار بعدد من مرافق النقل في جاكرتا أمس الجمعة، بالإضافة إلى خروج مظاهرات في مدينتي باندونغ ويوغياكارتا الرئيسيتين.

