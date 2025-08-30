كالاس: روسيا لن تستعيد أصولها المجمدة دون دفع تعويضات

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم السبت أنه لا يمكن تصور إعادة الأصول الروسية المجمدة داخل التكتل بسبب الحرب في أوكرانيا ما لم تدفع موسكو تعويضات.



وقالت للصحفيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن: "لا يمكننا أن نتصور أنه... إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام فإن هذه الأصول ستعود إلى روسيا إذا لم تدفع التعويضات".