سكاي ويست الأميركية: وقف تحليق كل رحلات الشركة لفترة وجيزة بسبب مشكلة فنية

أعلنت شركة سكاي ويست إيرلاينز الأميركية، أكبر شركة طيران محلية في الولايات المتحدة، أن كل رحلاتها منعت من التحليق لفترة وجيزة مساء أمس الجمعة بسبب مشكلة فنية.



وذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن التنبيه الخاص بوقف تحليق الرحلات صدر في الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش وألغي في 02:10 بتوقيت غرينتش بموجب طلب من الشركة.



وقالت شركة الطيران في بيان: "واجهت سكاي ويست مشكلة فنية موجزة هذا المساء تم حلها منذ ذلك الحين".



وأضافت: "تمت استعادة جميع الأنظمة ونعمل على معالجة أي تأخير مع استئناف عملياتنا العادية".



وسكاي ويست، التي تتخذ من يوتا مقرًا، تقوم بتشغيل رحلات لشركات يونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز وأميركان إيرلاينز وألاسكا إيرلاينز.