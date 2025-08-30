الأخبار
ترامب بعد حكم محكمة الإستئناف الأميركية: الرسوم الجمركية لا تزال سارية
أخبار دولية
2025-08-30 | 03:52
ترامب بعد حكم محكمة الإستئناف الأميركية: الرسوم الجمركية لا تزال سارية
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف أميركية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها لم تكن قانونية "غير صحيح"، مشيرًا إلى أن كل الرسوم الجمركية لا تزال سارية.
وكتب في منشور على موقع تروث سوشيال: "كل الرسوم الجمركية لا تزال سارية".
وقال: "اليوم قالت محكمة الاستئناف شديدة التحيز على نحو غير صحيح إن رسومنا الجمركية يجب أن تلغى، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأميركية ستفوز في النهاية".
محكمة الإستئناف الأميركية: معظم رسوم ترامب الجمركية غير قانونية
أميركا تمنع رئيس السلطة الفلسطينية من حضور إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار دولية
أخبار لبنان
صحف اليوم
آخر الأخبار
حال الطقس
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار دولية
أخبار لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
حال الطقس
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
فنّ
أمن وقضاء
أمن وقضاء
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أمن وقضاء
حال الطقس
