ترامب بعد حكم محكمة الإستئناف الأميركية: الرسوم الجمركية لا تزال سارية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف أميركية بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها لم تكن قانونية "غير صحيح"، مشيرًا إلى أن كل الرسوم الجمركية لا تزال سارية.



وكتب في منشور على موقع تروث سوشيال: "كل الرسوم الجمركية لا تزال سارية".



وقال: "اليوم قالت محكمة الاستئناف شديدة التحيز على نحو غير صحيح إن رسومنا الجمركية يجب أن تلغى، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأميركية ستفوز في النهاية".