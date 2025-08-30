الأخبار
LBCI
LBCI

محكمة الإستئناف الأميركية: معظم رسوم ترامب الجمركية غير قانونية

أخبار دولية
2025-08-30 | 03:54
محكمة الإستئناف الأميركية: معظم رسوم ترامب الجمركية غير قانونية
محكمة الإستئناف الأميركية: معظم رسوم ترامب الجمركية غير قانونية

قضت محكمة استئناف أميركية منقسمة الجمعة بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب غير قانونية، ما يقوض استخدام ترامب للرسوم الجمركية كأداة رئيسية للسياسة الاقتصادية الدولية.

وسمحت المحكمة ببقاء الرسوم الجمركية سارية حتى 14 تشرين الأول لإعطاء إدارة ترامب فرصة لتقديم استئناف لدى المحكمة العليا الأميركية.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يبدو فيه أن المعركة القانونية حول استقلالية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) متجهة أيضًا إلى المحكمة العليا، ما يمهد لمواجهة قانونية غير مسبوقة هذا العام حول سياسة ترامب الاقتصادية بأكملها.

وجعل ترامب من الرسوم الجمركية ركيزة للسياسة الخارجية الأميركية في فترة ولايته الثانية، مستخدمًا إياها لممارسة ضغط سياسي وإعادة التفاوض على اتفاقات تجارية مع الدول التي تصدر السلع إلى الولايات المتحدة.

ومنحت الرسوم الجمركية إدارة ترامب نفوذًا لانتزاع تنازلات اقتصادية من الشركاء التجاريين، لكنها زادت أيضًا من التقلبات في الأسواق المالية.

وعبر ترامب عن أسفه لقرار المحكمة التي وصفها بأنها "شديدة التحيز"، وكتب على موقع تروث سوشيال: "إذا تم إلغاء هذه الرسوم الجمركية، فستكون كارثة شاملة للبلاد".

ومع ذلك، توقع ترامب إلغاء القرار، قائلًا إنه يتوقع أن تعود الرسوم الجمركية بالنفع على البلاد "بمساعدة المحكمة العليا".

وتناول القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الأميركية في واشنطن العاصمة بأغلبية سبعة قضاة مقابل معارضة أربعة مدى قانونية ما يسميه ترامب الرسوم الجمركية "المضادة" التي فرضها في إطار حربه التجارية في أبريل نيسان، بالإضافة إلى مجموعة منفصلة من الرسوم الجمركية التي فرضها في شباط على الصين وكندا والمكسيك.

ولا يؤثر قرار المحكمة على الرسوم الجمركية الصادرة بموجب سلطة قانونية أخرى، مثل رسوم ترامب على واردات الصلب والألمنيوم.

أخبار دولية

الإستئناف

الأميركية:

ترامب

الجمركية

قانونية

مصر توقع إتفاقات للنفط والغاز مع شركات عالمية بقيمة 340 مليون دولار
ترامب بعد حكم محكمة الإستئناف الأميركية: الرسوم الجمركية لا تزال سارية
