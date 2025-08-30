الرئيس الصيني: بكين ستظل شريكا يعتمد عليه للأمم المتحدة

ذكر تلفزيون الصين المركزي أن رئيس الصين شي جين بينغ أخبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الصين تدعم الدور المحوري للمنظمة في الشؤون الدولية وتؤيد "التعددية الحقيقية".



وأكد شي أن الصين ستظل شريكا يعتمد عليه للأمم المتحدة.



واجتمع الاثنان في مدينة تيانجين خلال زيارة غوتيريش للصين لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون 2025، التي ستُعقد في الفترة من 31 آب إلى الأول من أيلول.