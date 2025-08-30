على هامش مهرجان البندقية السينمائي... آلاف الأشخاص يتظاهرون تضامنا مع غزة

بدأت بعد ظهر السبت تظاهرة يشارك فيها آلاف الأشخاص تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة على هامش مهرجان البندقية السينمائي، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.



ورفعت خلال التظاهرة التي دعت إليها منظمات يسارية في منطقة البندقية، لافتات تدعو إلى مقاطعة إسرائيل ووضع حد للإبادة وسط عدد كبير من الأعلام الفلسطينية.