نتنياهو: استعادة جثة الرهينة إيدان شتيفي من قطاع غزة

استُعيدت جثة الرهينة إيدان شتيفي من قطاع غزة، وفق ما اعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو.



وباستعادة جثة شتيفي، قالت إسرائيل إنّ عدد المتبقين في غزة 48 رهينة يُعتقد بأنّ 20 منهم فقط على قيد الحياة.