LBCI
LBCI

زيلينسكي: موسكو تستغل فترة التحضير لاجتماع بين البلدين لشن هجمات

أخبار دولية
2025-08-30 | 03:26
زيلينسكي: موسكو تستغل فترة التحضير لاجتماع بين البلدين لشن هجمات
زيلينسكي: موسكو تستغل فترة التحضير لاجتماع بين البلدين لشن هجمات

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو تستغل فترة التحضير لاجتماع قمة محتمل بين البلدين لشن هجمات جديدة وضخمة على بلاده.

وكتب زيلينسكي على موقع إكس اليوم السبت: "الطريقة الوحيدة لإعادة فتح الطريق أمام فرصة دبلوماسية هي اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يمول الجيش الروسي، وفرض عقوبات فعالة على موسكو، خاصةً على القطاع المصرفي وقطاع الطاقة".

ولم يتم تحديد موعد لعقد اجتماع بين زعيمي أوكرانيا وروسيا حتى الآن.

