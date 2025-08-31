مصرع 15 قرويًا غرقًا أثناء فرارهم من قطاع طرق في نيجيريا

قضى 15 شخصًا على الاقل أثناء فرارهم من مجموعات اجرامية عندما غرق قاربهم في نهر بشمال غرب نيجيريا، على ما أفاد مسؤولون محليون وكالة فرانس برس الأحد.



ووقعت المأساة في ولاية زامفارا، إحدى الولايات العديدة التي تنشط فيها العصابات الاجرامية في شمال غرب ووسط البلاد.



وتقوم هذه العصابات التي يطلق عليها السكان اسم "قطاع الطرق"، بسرقة الماشية ونهب القرى وحرقها، بالاضافة إلى خطف السكان طلبًا لفدية.



وذكرت المصادر أن الركاب، ومعظمهم من النساء والأطفال، كانوا على متن قارب صغير مكتظ عندما هاجم المسلحون ثلاث قرى في منطقة غومي الجمعة.



وقال محمدو شيغاري، حاكم قرية ناساراوار كيرفي: "غرق خمسة عشر راكبًا عندما انقلب القارب المكتظ أثناء عبوره النهر".



وأوضح شيغاري الذي حضر جنازة الضحايا أن الضحايا هم ثماني نساء وثلاثة أطفال وأربعة رجال، مشيرًا إلى إنقاذ ثلاثة أشخاص.



وفر الركاب من ديارهم في قرى داماغا وتونغار مايغونيا وناساراوار كيرفي بعد وصول العصابات، بحسب سليمان دانغالاديما، وهو زعيم محلي آخر أكد حصيلة القتلى.



وأكد عليو شيهو، مدير الوكالة الوطنية لإدارة الطوارىء، وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن عناصر الإنقاذ يعتزمون "التوجه إلى مكان الحادث" لجمع المعلومات ومساعدة الناجين.