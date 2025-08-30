إسرائيل تؤكد قصف منشأة في اليمن

استهدف الجيش الإسرائيليّ منشأة في اليمن أثناء وجود "مسؤولين عسكريين رفيعين ومسؤولين رفيعين آخرين" حوثيين داخلها.



وقال الجيش في بيان إن رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي قتل في القصف "إلى جانب مسؤولين حوثيين رفيعين آخرين".



وأضاف: "تم تنفيذ الضربة بفضل استغلال فرصة استخباراتية وتنفيذ دورة عملياتية سريعة، جرت في غضون ساعات قليلة".