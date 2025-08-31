زعيم الحوثيين يتوعد إسرائيل بـ"مسار ثابت وتصاعدي" في الهجمات

توعد زعيم الحوثيين في اليمن إسرائيل الأحد بمزيد من الهجمات بالصواريخ والمسيرات في "مسار مستمر ثابت تصاعدي"، غداة الإعلان عن مقتل رئيس حكومة الحوثيين وعدد من وزرائهم في ضربة إسرائيلية على صنعاء الخميس.



وقال عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن "استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات مسار مستمر ثابت تصاعدي".



وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية الاخيرة "لن تؤدي إلى التراجع أو الضعف".