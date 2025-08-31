مسؤول: بوتين وشي بحثا الإتصالات بين روسيا وأميركا

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لوسائل إعلام روسية أن الرئيس بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ اليوم الأحد الاتصالات التي جرت في الآونة الأخيرة بين موسكو وواشنطن، دون أن يتطرق إلى تفاصيل.



وأجرى بوتين محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من الشهر الحالي في ألاسكا.



والتقى شي وبوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين الساحلية بشمال الصين.