رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه سيتم إستهداف قادة حماس في الخارج

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الأحد أنه سيتم استهداف قادة حماس في الخارج، وذلك في أعقاب تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي مقتل أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في غزة.



وقال زامير في بيان: "استهدفنا أمس أحد كبار قادة حماس، أبو عبيدة ... لم تنته عملياتنا بعد، فمعظم قادة حماس المتبقين موجودون في الخارج، وسنصل إليهم أيضًا".