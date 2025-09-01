الرئيس الصيني يندد بـ"عقلية الحرب الباردة وسياسة الترهيب"

ندد الرئيس الصيني شي جينبينغ بعقلية الحرب الباردة وسياسة الترهيب في العلاقات الدولية، خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.



ودعا شي إلى نظام عالمي قائم على العدالة. وقال: "يجب علينا تعزيز منظور تاريخي للحرب العالمية الثانية ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب".

وكان الرئيس الصيني قد افتتح قمة منظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين بحضور 20 من قادة منطقة أوراسيا.



والتقط زعماء الدول العشر الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون صورة جماعية على السجادة الحمراء.