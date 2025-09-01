الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة اعتقال الحوثيين لموظفين أمميين

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" احتجاز الحوثيين ما لا يقل عن 11 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن، حيث ينفذون حملة اعتقالات عقب مقتل رئيس حكومتهم في قصف إسرائيلي الخميس.



وقال غوتيريش في بيان: "أدين بشدة الاعتقالات التعسفية التي طالت 11 على الأقل من موظفي الأمم المتحدة في 31 آب على أيدي سلطات الأمر الواقع الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتها".



ودعا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن الموظفين، بالإضافة إلى "جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومن المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفا".

