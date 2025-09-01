زيلينسكي يعلن توقيف المشتبه به في اغتيال الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني أندري باروبي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه تم توقيف مشتبه به في عملية إطلاق النار على رئيس البرلمان السابق أندري باروبي التي أدت إلى مقتله.



وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "إجراءات التحقيق اللازمة ما زالت جارية. أشكر عناصر إنفاذ القانون على عملهم السريع والمنسق".