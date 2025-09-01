بوتين يشيد بتوسيع العلاقات مع الهند ويصف مودي بأنه "صديقه العزيز"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه "صديقه العزيز"، معلنا أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل ديناميكي، وذلك وفقا لمقطع فيديو نشره الكرملين.



وأجرى الجانبان محادثات في مدينة تيانجين الساحلية الصينية، على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون.



من جانبه، عبر مودي عن أمله في أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لإنهاء الحرب بينهما قريبا.