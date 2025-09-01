بوتين لإردوغان: تركيا شريك جدير بالثقة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب اردوغان أن تركيا شريك جدير بالثقة وفعال عبر التاريخ لروسيا وأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين "استراتيجي".



وأشاد بوتين، خلال لقائه مع اردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، بدور تركيا في جهود حل النزاع في أوكرانيا، مشيرا الى أن "دورها المميز" في الوساطة والدبلوماسية سيظل مطلوبا.