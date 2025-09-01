زيلينسكي يلتقي قادة أوروبيين في باريس الخميس

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة أوروبيين في باريس الخميس، بحسب ما أفاد مصدر سياسي أوروبي وكالة فرانس برس، في خضم جهود دبلوماسية لمحاولة التوصل الى تسوية بين موسكو وكييف.



وقال المصدر إنه "من المقرر عقد اجتماع" بين الرئيس الأوكراني وقادة أوروبيين لبحث الضمانات الأمنية لأوكرانيا في أي تسوية محتملة مع روسيا، والدفع بالدبلوماسية قدما لأن الروس يماطلون "مجددا". وأضاف: "من غير المتوقع حتى الآن" أن يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الاجتماع.